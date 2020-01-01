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Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...
Süper Lig'de bu sezon ilk devreyi 7. olarak kapatan son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Sarrachi ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılı ekipte takıma katılması beklenen Arda Turan ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
1 Ocak 2020 Çarşamba 22:09
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Sezonun 17. haftasında oynanan ve 5-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından lige verilen 3 haftalık arada kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Aslan'da transfer hareketliliği başladı.
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Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in neredeyse tüm maçların ardından düzenlenen basın toplantısında ocak ayını işaret etmesi sonrası somut adımlar atmaya başladı.
Hem iç hem de dış transferde yoğun günler geçirmesi beklenen Galatasaray, ilk olarak sezon başında Roma'dan kiralanan StevenNzonzi'yi disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı.
Fransız orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde Roma'ya geri dönmesi bekleniyor.
Ocak ayında kadrosunda radikal değişiklikler yapacak olan Cimbom'da ayrılık sadece Nzonzi ile sınırlı kalmayacak... Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin performanslarından memnun olmadığı oyuncular Seri, Belhanda, Nagatomo, Mariano ve Emre Mor gibi isimleri de takımdan göndermeyi planlıyor.