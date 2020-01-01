Galatasaray'da Arda Turan krizi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Ocak ayında kadrosunda radikal değişiklikler yapacak olan Cimbom'da ayrılık sadece Nzonzi ile sınırlı kalmayacak... Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin performanslarından memnun olmadığı oyuncular Seri, Belhanda, Nagatomo, Mariano ve Emre Mor gibi isimleri de takımdan göndermeyi planlıyor.