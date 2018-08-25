Galatasarayda Anthony Modeste için Didier Drogba formülü - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:44:10
Güncelleme: 00:45:08
Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
Galatasaray golcü transferi için temaslarını hızlandırdı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
Golcü transferi için listesine Welbeck, Origi ve Modeste'yi ikleyen Galatasaray, önceliğini Fransız golcü Modeste'ye verdi.
Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
Aslan'ın, 30 yaşındaki yıldız golcünün transferi için önünde iki yol bulunuyor.
Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
Cimbom, Modeste'nin alacakları için Quanjian ile anlaşmasını bekliyor.
Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
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Eğer bu gerçekleşirse Modeste kulübüyle sözleşmesini karşılıklı fesih edecek ve Galatasaray kapısı ardına kadar aralanacak.