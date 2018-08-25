Galatasarayda Anthony Modeste için Didier Drogba formülü - Galeri - Fotomaç
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü

    25 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:44:10 Güncelleme: 00:45:08
    Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
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    • 15
    Galatasarayda Anthony Modeste için Didier Drogba formülü

    Galatasaray golcü transferi için temaslarını hızlandırdı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
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    Galatasarayda Anthony Modeste için Didier Drogba formülü

    Golcü transferi için listesine Welbeck, Origi ve Modeste'yi ikleyen Galatasaray, önceliğini Fransız golcü Modeste'ye verdi.

    Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
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    • 15
    Galatasarayda Anthony Modeste için Didier Drogba formülü

    Aslan'ın, 30 yaşındaki yıldız golcünün transferi için önünde iki yol bulunuyor.

    Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
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    Galatasarayda Anthony Modeste için Didier Drogba formülü

    Cimbom, Modeste'nin alacakları için Quanjian ile anlaşmasını bekliyor.

    Galatasaray'da Anthony Modeste için Didier Drogba formülü
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    • 15
    Galatasarayda Anthony Modeste için Didier Drogba formülü

    BU DURUMA YABANCI DEĞİL

    Eğer bu gerçekleşirse Modeste kulübüyle sözleşmesini karşılıklı fesih edecek ve Galatasaray kapısı ardına kadar aralanacak.

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