Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti. Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı transferleri ile start alan transfer operasyonunda teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalar devam ediyor. Bir yandan takıma katılacak isimler ile ilgili çalışmalar sürerken Galatasaray'a sürpriz bir transfer teklifi geldi ve İngiltere'den bir oyuncunun transferi ile ilgili de müjdeli haber geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
26 Haziran 2019 Çarşamba 19:38
Güncelleme: 26.06.2019 19:38
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Sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom, kadro derinliği yüksek bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray yönetimi, takımdaki oyuncular ile ilgili de kararlar vermeye başladı.
Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray'da Arabistan futbolundaki yolsuzluk iddiaları transferi çıkmaza sokmuştu.
Senagalli golcüden gelecek olan bonservis bedelini yeni transferlere kaynak olarak gören sarı-kırmızılılar, başka arayışlara girdi.