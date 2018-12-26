Galatasaraya yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery... - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray'a yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery...

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yeni transferlerin kampa yetişmesini istemesiyle kolları sıvadı. Üç dev isim öne çıktı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:01:11 Güncelleme: 09:16:10
Galatasaraya yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery...

FORVETE LUIS MURIEL
Fiorentına'nın da transfer listesinde bulunan Sevilla'dan Luis Muriel, Galatasaray'a çok yakın.

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Galatasaraya yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery...

Müjde İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Estadio Deportivo'dan geldi.

Galatasaraya yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery...

Yüksek transfer bedeli ile Sevilla'nın yolunu tutan ancak beklentileri karşılayamayan golcünün kiralanması için sarı-kırmızılı takımın öne çıktığı belirtildi.

Galatasaraya yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery...

Haberde, Muriel için en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği ve takıma katılmasının an meselesi olduğu aktarıldı.

Galatasaraya yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery...

DEFANSA ÖMER TOPRAK
Galatasaray'da koşuşturma başladı. Terim, iki santrforun 5 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kampta hazır olmalarını istedi.

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