Galatasaraya yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a yıldızlar geliyor! Luis Muriel, Ömer Toprak ve Ribery...
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yeni transferlerin kampa yetişmesini istemesiyle kolları sıvadı. Üç dev isim öne çıktı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:01:11
Güncelleme: 09:16:10
FORVETE LUIS MURIEL
Fiorentına'nın da transfer listesinde bulunan Sevilla'dan Luis Muriel, Galatasaray'a çok yakın.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müjde İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Estadio Deportivo'dan geldi.
Yüksek transfer bedeli ile Sevilla'nın yolunu tutan ancak beklentileri karşılayamayan golcünün kiralanması için sarı-kırmızılı takımın öne çıktığı belirtildi.
Haberde, Muriel için en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği ve takıma katılmasının an meselesi olduğu aktarıldı.
DEFANSA ÖMER TOPRAK
Galatasaray'da koşuşturma başladı. Terim, iki santrforun 5 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kampta hazır olmalarını istedi.