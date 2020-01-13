Galatasaray'a transferde yeşil ışık! ''Bir şartla göndeririz''

''TRANSFER YAPARSAK GÖNDERİRİZ''

İtalyan ekibin hocası Cuper'in çok fazla tercih etmediği Murillo için şartlı bir yeşil ışık geldi. Sampdoria kulübü, Galatasaray'a ilk 11'in değişilmez isimlerinden Alex Ferreira'nın yerine bir transfer yapmak adına yoğun mesai harcadıklarını ve bu konuda imzaların atılması halinde Murillo'nun kiralanmasına onay verebileceklerini iletti.