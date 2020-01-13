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Galatasaray'a transferde yeşil ışık! ''Bir şartla göndeririz''
Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'da ilk hedef Sampdoria'nın yıldız futbolcusu Murillo'ydu. Kolombiyalı stoperin transferi için bir süredir uğraş veren sarı-kırmızılı takıma İtalyan ekibinden şartlı onay çıktı.
13 Ocak 2020 Pazartesi 01:09
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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in stoperde 1 numaralı tercihi olan Murillo için Sampdoria kulübünden ilk olumlu ışık geldi.
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Galatasaray'ın teklifini stoperleri Alex Fereira'nın sakatlanması üzerine reddeden Sampdoria'da planlar revize edildi.
''TRANSFER YAPARSAK GÖNDERİRİZ''
İtalyan ekibin hocası Cuper'in çok fazla tercih etmediği Murillo için şartlı bir yeşil ışık geldi. Sampdoria kulübü, Galatasaray'a ilk 11'in değişilmez isimlerinden Alex Ferreira'nın yerine bir transfer yapmak adına yoğun mesai harcadıklarını ve bu konuda imzaların atılması halinde Murillo'nun kiralanmasına onay verebileceklerini iletti.
Bu sezon İtalya'da Liginde 9 kez görev alan Murillo, Sampdoria'nın stoper takviyesi yapması halinde Galatasaray'a gelmesi bekleniyor.
Murillo kimdir?
Murillo, 27 yaşında ve stoper mevkinde forma giyiyor. Sampdoria'dan önce Valencia'da forma giyen Murillo, bu sezon İtalyan ekibinde ligde 9 maçta forma giydi.
Murillo, 1.82 boyunda ve transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.