Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmasına devam eden Galatasaray'da piyango gibi bir gelişme yaşandı. Yaz transfer sezonunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılılara müjdeli haber Arabistan'dan geldi ve görüşmeler başladı.
1 Mayıs 2020 Cuma 18:43
Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayn ve kadroda radikal değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu.

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Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yol haritasını çizen sarı-kırmızılılar gençleşme operasyonu için düğmeye bastı.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı

Buna göre genç ve yerli oyunculara ağırlık verecek olan Galatasaray bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili son durum merak ediliyordu.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı

Takımda 30 yaş üstü futbolcuların fazla olması gelecek için teknik heyeti düşündürürken, bu oyuncuların birçoğuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı

33 yaşındaki Nagatomo, 33 yaşındaki Mariano, 33 yaşındaki Ryan Babel ve 35 yaşındaki Selçuk İnan'la devam etmeyecek olan Galatasaray'da 31 yaşındaki yıldız için somut bir gelişme yaşandı ve transferde görüşmeler başladı.

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