Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmasına devam eden Galatasaray'da piyango gibi bir gelişme yaşandı. Yaz transfer sezonunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılılara müjdeli haber Arabistan'dan geldi ve görüşmeler başladı.
1 Mayıs 2020 Cuma 18:43
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Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayn ve kadroda radikal değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu.
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yol haritasını çizen sarı-kırmızılılar gençleşme operasyonu için düğmeye bastı.
Buna göre genç ve yerli oyunculara ağırlık verecek olan Galatasaray bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili son durum merak ediliyordu.
Takımda 30 yaş üstü futbolcuların fazla olması gelecek için teknik heyeti düşündürürken, bu oyuncuların birçoğuyla yolların ayrılmasına karar verildi.
33 yaşındaki Nagatomo, 33 yaşındaki Mariano, 33 yaşındaki RyanBabel ve 35 yaşındaki Selçuk İnan'la devam etmeyecek olan Galatasaray'da 31 yaşındaki yıldız için somut bir gelişme yaşandı ve transferde görüşmeler başladı.