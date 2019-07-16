Galatasaray'a sürpriz golcü! Bonservis bedeli belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'a sürpriz golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerine devam etmek için Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi en az 15 milyon Euro civarından bir bonservis bedeliyle satmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü buldu.

16 Temmuz 2019 Salı 10:49 Güncelleme: 16.07.2019 11:00
Galatasaray'a sürpriz golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Yeni sezon için çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan ve 17 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray'a sürpriz golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Gelecek yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Galatasaray'a sürpriz golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Cimbom; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray'a sürpriz golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer önceliği forvet transferine verdi.

Galatasaray'a sürpriz golcü! Bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezon devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Göztepe'ye, Muğdat Çelik'in ise Gazişehir Gaziantep'e gitmesiyle forvet rotasyonunda sadece Diagne ve Mitroglou kaldı.

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