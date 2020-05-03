Galatasaray'a şok! Mbaye Diagne'de büyük zarar

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Mbaye Diagne'yi düşük fiyata elden çıkarmaya razı. Ancak şu an Diagne'yi isteyen herhangi bir kulüp yok… İşte Diagne'nin sarı kırmızılılara verdiği zarar ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri