Galatasaray'a şok! Mbaye Diagne'de büyük zarar

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Mbaye Diagne'yi düşük fiyata elden çıkarmaya razı. Ancak şu an Diagne'yi isteyen herhangi bir kulüp yok… İşte Diagne'nin sarı kırmızılılara verdiği zarar ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
3 Mayıs 2020 Pazar 11:38
Güncelleme: 03.05.2020 11:46
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Galatasaray, Senegalli golcüsü Diagne'de büyük zarara uğrayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yılın devre arasında Diagne'yi 13 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bu transfer çok konuşulmuştu.
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Ancak gelinen noktada Senegalli golcü Diagne, performansı nedeniyle değer kaybetti. Ve şu an Diagne'yi isteyen herhangi bir kulüp yok…
CORONA VİRÜSÜ DE ETKİLİ OLDU Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı Yönetimin Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Diagne'yi hem corona koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı düşündüğü öğrenildi…
MENTAL PROBLEMLERİ VAR Yönetim Diagne'yi 5 milyon Euro verene bile satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı da yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transferinde engel oluşturacak.
KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI Galatasaray, golcüsü Diagne'yi Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı…