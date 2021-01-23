Galeri Galatasaray Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, uzun süredir takip edilen ve teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda olan ismi Florya'ya getirmek için düğmeye bastı. Avrupa'dan da talibi olan 20 yaşındaki futbolcunun transferinde Aslan'ın bir adım önde olduğu belirtildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer açıklamasının ardından düğmeye basan sarı-kırmızılılardan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Süper Lig'de 36 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, takımdaki eksik bölgeleri tamamlayıp şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Hücum bölgesini Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile güçlendiren Aslan, İrfan Can Kahveci için de girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Takıma doğrudan katkı verecek isimlerin yanı sıra geleceği de düşünen Galatasaray'ın transfer politikasında genç oyuncuların ayrı bir önemi bulunuyor.

Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Mali yönden rahatlamak için oyuncu satışının öneminin farkında olan sarı-kırmızılılar, gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katıp Avrupa piyasasına sunmayı amaçlıyor.

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