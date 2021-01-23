Galeri Galatasaray Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Galatasaray'a gençlik aşısı! Fatih Terim'in gözdesi Florya'ya geliyor

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, uzun süredir takip edilen ve teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda olan ismi Florya'ya getirmek için düğmeye bastı. Avrupa'dan da talibi olan 20 yaşındaki futbolcunun transferinde Aslan'ın bir adım önde olduğu belirtildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...