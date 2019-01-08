Galatasaraya Alan transferinde son dakika şoku! - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'a Alan transferinde son dakika şoku!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Alan'dan kötü haber geldi. 10 Ocak'ta gelmesi beklenen yıldız golcüde şok bir pürüz çıktı.

8 Ocak 2019 Salı, 10:52:21 Güncelleme: 11:13:10
Galatasaraya Alan transferinde son dakika şoku!

Devre arasında kadrodaki eksikleri kapatmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraya Alan transferinde son dakika şoku!

Sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi forvet transferi olurken, Serdar Aziz'in kadro dışı bırakılmasının ardından stoper mevkisi için de arayışlar sürüyor.

Galatasaraya Alan transferinde son dakika şoku!

Serdar Aziz ile beraber gönderilecekler listesine konan Eren Derdiyok sonrası Galatasaray'ın bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaraya Alan transferinde son dakika şoku!

Öte yandan, Galatasaray'ın golcü transferindeki bir numaralı aday Alan Carvalho ile anlaştığı iddia edilirken, Brezilyalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaraya Alan transferinde son dakika şoku!

'SÖZLEŞMESİNİ UZATTI' İDDİASI

Ajansspor'un haberine göre Portekizli bir gazeteci, Galatasaray ile beraber Flamengo'nun da transfer listesinde bulunan Alan Carvalho ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

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