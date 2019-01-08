Galatasaraya Alan transferinde son dakika şoku! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a Alan transferinde son dakika şoku!
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Alan'dan kötü haber geldi. 10 Ocak'ta gelmesi beklenen yıldız golcüde şok bir pürüz çıktı.
8 Ocak 2019 Salı, 10:52:21
Güncelleme: 11:13:10
Devre arasında kadrodaki eksikleri kapatmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi forvet transferi olurken, Serdar Aziz'in kadro dışı bırakılmasının ardından stoper mevkisi için de arayışlar sürüyor.
Serdar Aziz ile beraber gönderilecekler listesine konan Eren Derdiyok sonrası Galatasaray'ın bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan, Galatasaray'ın golcü transferindeki bir numaralı aday Alan Carvalho ile anlaştığı iddia edilirken, Brezilyalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
'SÖZLEŞMESİNİ UZATTI' İDDİASI
Ajansspor'un haberine göre Portekizli bir gazeteci, Galatasaray ile beraber Flamengo'nun da transfer listesinde bulunan Alan Carvalho ile ilgili şok bir iddiada bulundu.