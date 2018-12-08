Galatasaray taraftarından yönetim ve Fatih Terim isyanı! İşte yorumlar... - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray taraftarından yönetim ve Fatih Terim isyanı! İşte yorumlar...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da taraftarlar maç sonrası yönetime ve Fatih Terim'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 21:24:16 Güncelleme: 21:48:09
Galatasaray taraftarından yönetim ve Fatih Terim isyanı! İşte yorumlar...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Galatasaray taraftarından yönetim ve Fatih Terim isyanı! İşte yorumlar...

Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray taraftarından yönetim ve Fatih Terim isyanı! İşte yorumlar...

Mücadele sonrası ise Galatasaraylı taraftarlar yönetime, futbolculara ve teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterdiler. İşte yorumlar:

Galatasaray taraftarından yönetim ve Fatih Terim isyanı! İşte yorumlar...
Galatasaray taraftarından yönetim ve Fatih Terim isyanı! İşte yorumlar...
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