Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle... - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle...

Forvet transferinde henüz imzaların atılmaması Galatasaray taraftarlarını çileden çıkardı. Sosyal medyada yönetime eleştiride bulunan sarı-kırmızılılar, tepkilerini sert bir şekilde dile getiriyor.
25 Ocak 2019 Cuma, 09:13:59 Güncelleme: 09:16:40
Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle...

Özellikle başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdürrahim Albayrak'ı hedef alan taraftarlar, forvet transferinin kısa sürede bitmesini istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle...

VINCENT JANSSEN YİNE GÜNDEMDE

Tottenham'da şans bulamayan Vincent Janssen'in bir kez daha Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle...

Ada ekibinin gözden çıkardığı Hollandalı'yı sarı-kırmızılılara kiralamaya hazır olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle...

Menajerlerin golcü futbolcunun sağlık raporlarını da yönetime ilettiği belirtildi.

Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle...

PATO GERÇEKLERİ

Abdurrahim Albayrak'ın Pato ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Albayrak'ın Brezilyalı golcüye 5 milyon dolar önerdiği belirtildi.

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