Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray taraftarından forvet isyanı! Yönetimden yeni hamle...
Forvet transferinde henüz imzaların atılmaması Galatasaray taraftarlarını çileden çıkardı. Sosyal medyada yönetime eleştiride bulunan sarı-kırmızılılar, tepkilerini sert bir şekilde dile getiriyor.
25 Ocak 2019 Cuma, 09:13:59
Güncelleme: 09:16:40
Özellikle başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdürrahim Albayrak'ı hedef alan taraftarlar, forvet transferinin kısa sürede bitmesini istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
VINCENT JANSSEN YİNE GÜNDEMDE
Tottenham'da şans bulamayan Vincent Janssen'in bir kez daha Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
Ada ekibinin gözden çıkardığı Hollandalı'yı sarı-kırmızılılara kiralamaya hazır olduğu ileri sürüldü.
Menajerlerin golcü futbolcunun sağlık raporlarını da yönetime ilettiği belirtildi.
PATO GERÇEKLERİ
Abdurrahim Albayrak'ın Pato ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Albayrak'ın Brezilyalı golcüye 5 milyon dolar önerdiği belirtildi.