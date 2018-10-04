Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda konuk olduğu Porto'da maç boyunca Casillas engeline takıldı.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 15:06:55 Güncelleme: 15:10:44
    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!
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    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!

    Iker Casillas, Porto - Galatasaray maçının ilk yarısında çıkardığı 4 net gol pozisyonu ile maçın adamı olmayı başardı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!
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    • 21
    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!

    Kariyerinin büyük bölümünde Real Madrid forması giyen 'Aziz' lakaplı Casillas, Galatasaray'dan bugüne kadar 6 gol yemişti.

    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!
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    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!

    37 yaşındaki efsane kaleciye sarı kırmızılı forma ile gol atma başarısı gösteren isimler ise Jardel (3), Ümit Davala, Hasan Şaş ve Umut Bulut.

    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!
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    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!

    Iker Casillas, Galatasaray'a karşı gösterdiği performans ile Türkiye'de TT listesine girmeyi başarırken sarı kırmızılı taraftarların paylaşımlarında odak noktasındaydı.

    İşte Galatasaray taraftarlarının Casillas tepkisi;

    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!
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    • 21
    Galatasaray taraftarından Casillas tepkisi!
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