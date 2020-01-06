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Galatasaray Roma'yı böyle ikna edecek! İşte Aslan'ın Mert Çetin teklifi
Süper Lig'in ikinci yarısında geriden gelip şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray, art arda transferlerle bambaşka bir yapıya bürünmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda gidecek ve gelecek oyuncular netleşirken stoper mevkisi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Galatasaray'da Luyindama'nın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatacak olmasından dolayı stoper transferi zorunlu hale gelirken, Roma'nın genç yıldız adayı Mert Çetin gündeme gelmişti. İtalyan ekibi ilk etapta bu transfere soğuk bakarken sarı-kırmızılılar, Roma'yı ikna etmenin yolunu buldu. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Mert Çetin teklifi...
6 Ocak 2020 Pazartesi 23:24
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Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ederken takıma yeni katılacak isimler de netlik kazanmaya başladı.
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Süper Lig'in ilk yarısında beklenen performansı ortaya koyamayan Aslan, ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 27 puanla lider Sivasspor'un 10 gerisinde kaldı.
Teknik direktör Fatih Terim, sergilenen futbol ve takımdaşlık olgusunun istenilen seviyede olmaması nedeniyle duruma el koymuştu.
Hemen her söyleminde ocak ayını işaret eden deneyimli teknik adam takımda yaşanacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.
Radikal kararların alınmaya başladığı Galatasaray, sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla merhaba diyecek.