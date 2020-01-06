Galatasaray Roma'yı böyle ikna edecek! İşte Aslan'ın Mert Çetin teklifi

Süper Lig'in ikinci yarısında geriden gelip şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray, art arda transferlerle bambaşka bir yapıya bürünmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda gidecek ve gelecek oyuncular netleşirken stoper mevkisi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Galatasaray'da Luyindama'nın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatacak olmasından dolayı stoper transferi zorunlu hale gelirken, Roma'nın genç yıldız adayı Mert Çetin gündeme gelmişti. İtalyan ekibi ilk etapta bu transfere soğuk bakarken sarı-kırmızılılar, Roma'yı ikna etmenin yolunu buldu. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Mert Çetin teklifi...

6 Ocak 2020 Pazartesi 23:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





