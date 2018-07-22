Galatasaray Romanın stoperi Juan Jesus için devrede

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Juan Jesus geçtiğimiz sezonda Roma formasını Serie A'da 22 maçta terletti. Gol veya asist üretemezken, 4 sarı, 1 defa da kırmızı kartla cezalandırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 grup maçında ve Barcelona ile oynanan çeyrek final mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı.



