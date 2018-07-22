Galatasaray Romanın stoperi Juan Jesus için devrede - Galeri - Fotomaç
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    GALERİ

    Galatasaray Roma'nın stoperi Juan Jesus için devrede

    22 Temmuz 2018 Pazar, 00:40:10 Güncelleme: 00:40:57
    Galatasaray Roma'nın stoperi Juan Jesus için devrede
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    • 6
    Galatasaray Romanın stoperi Juan Jesus için devrede

    Galatasaray savunma hattını güçlendirerek Şampiyonlar Ligi seviyesine yükseltmek için uğraşıyor. Dört koldan transfer atağını sürdüren sarı-kırmızılıların listesine giren son isim Juan Jesus oldu.

    Galatasaray Roma'nın stoperi Juan Jesus için devrede
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    • 6
    Galatasaray Romanın stoperi Juan Jesus için devrede

    Savunmasına takviye düşünen Aslan, Juan Jesus için atağa kalkmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki stopere kiralama teklifi yapılacak

    Galatasaray Roma'nın stoperi Juan Jesus için devrede
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    • 6
    Galatasaray Romanın stoperi Juan Jesus için devrede


    Roma'nın sportif direktörü Monchi satış listesini hazırladı ve 27 yaşındaki ismi buraya kaydetti. Bunun üzerine Cimbom da harekata başlamak için kolları sıvadı. İtalyan kulübü satmak istiyor ancak Aslan ilk aşamada Jesus'u kiralamaya çalışacak.

    Galatasaray Roma'nın stoperi Juan Jesus için devrede
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    • 6
    Galatasaray Romanın stoperi Juan Jesus için devrede

    ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
    Juan Jesus geçtiğimiz sezonda Roma formasını Serie A'da 22 maçta terletti. Gol veya asist üretemezken, 4 sarı, 1 defa da kırmızı kartla cezalandırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 grup maçında ve Barcelona ile oynanan çeyrek final mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı.

    Galatasaray Roma'nın stoperi Juan Jesus için devrede
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    • 6
    Galatasaray Romanın stoperi Juan Jesus için devrede

    Liverpool ile oynanan yarı final maçında 67 dakika oynadı. 27 yaşındaki stoper gerektiğinde sol bek de oynayabiliyor. Roma ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.


    Galatasaray Roma'nın stoperi Juan Jesus için devrede
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    • 6
    Galatasaray Romanın stoperi Juan Jesus için devrede

    Beşiktaş da peşindeydi
    Juan Jesus geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. İtalyan basını, 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi şimdi de savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray için yazdı. Aslan'ın bu transferde fırsat kolladığı vurgulandı.

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