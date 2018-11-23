Galatasaray için zorlu maraton başlıyor! - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Galatasaray için zorlu maraton başlıyor!

    1 ayda 9 maça çıkacak olan Galatasaray'da zorlu macera başlıyor!
    23 Kasım 2018 Cuma, 00:51:06 Güncelleme: 07:55:29
    Galatasaray için zorlu maraton başlıyor!

    Milli aranın sona ermesiyle zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray, açılışı Atiker Konyaspor ile yapıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray için zorlu maraton başlıyor!

    Rıza Çalımbay'ı gönderip, Aykut Kocaman'ı getirerek kan değişikliğine giden rakibini evinde ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, zorlu müsabakaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

    Galatasaray için zorlu maraton başlıyor!

    Milli arada Sinan Gümüş ve Belhanda'yı sakatlığa kurban veren Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da ayağındaki rahatsızlık sürüyor.

    Galatasaray için zorlu maraton başlıyor!

    Ayrıca derbi cezalısı Ryan Donk, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve teknik direktör Fatih Terim de bu maçta takımı yalnız bırakacak.

    Galatasaray için zorlu maraton başlıyor!

    30 GÜNLÜK SERÜVEN

    Galatasaray, Atiker Konyaspor maçıyla birlikte 23 Kasım- 23 Aralık tarihlerinde 9 maça çıkacak.

    İşte Cimbom'u bekleyen zorlu maraton:

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