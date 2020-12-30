Galeri Galatasaray Galatasaray haberi: Falcao mu Diego Costa mı? Dikkat çeken detay ortaya çıktı!

Galatasaray haberi: Falcao mu Diego Costa mı? Dikkat çeken detay ortaya çıktı!

Radamel Falcao'nun transferiyle büyük sükse yapan Galatasaray'da Kolombiyalı golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi. Falcao'nun muhtemel ayrılığını masaya yatıran sarı-kırmızılı kurmaylar alternatifler üzerinde duruyor. Yine dünya yıldızı bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, Diego Costa'yı gündemine aldı. Kariyerleri benzerlik gösteren iki isim de Atletico Madrid ve Chelsea'de forma giydi. Peki kim nasıl performans sergiledi? İşte iki yıldızın karneleri...