Galatasaray forvetini buldu! Swanseaden Bony... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray forvetini buldu! Swansea'den Bony...
Gönderdiği futbolcularla kasasını dolduran Galatasaray, golcü takviyesi için gözünü Ada'ya çevirdi.
17 Ocak 2019 Perşembe, 02:19:40
Güncelleme: 07:55:35
Galatasaray'da önce Rodrigues ardından da Ozan Kabak'ın ayrılması transferde gözlerin gelecek oyunculara çevrilmesine sebep oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında Gomis'in gönderen, ilk yarıda da Eren Derdiyok'un performansından memnun kalmayan taraftarlar dört gözle forvet transferi bekliyor.
Galatasaray'ın epey kabarık olan forvet listesinde, kimlerin Galatasaraylı olacağı merak konusu. Forvet hattı için son iddia ise Nijerya basınından geldi.
All Nigeria Soccer'in haberine göre, Galatasaray yönetimi Swansea City'de forma giyen Wilfried Bony'nin transferi için görüşmelere başladı.
Nijeryalı yıldız Bony'nin de Swansea City'den ayrılmayı düşündüğü ve Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.