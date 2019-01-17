Galatasaray forvetini buldu! Swanseaden Bony... - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray forvetini buldu! Swansea'den Bony...

Gönderdiği futbolcularla kasasını dolduran Galatasaray, golcü takviyesi için gözünü Ada'ya çevirdi.
17 Ocak 2019 Perşembe, 02:19:40 Güncelleme: 07:55:35
Galatasaray forvetini buldu! Swanseaden Bony...

Galatasaray'da önce Rodrigues ardından da Ozan Kabak'ın ayrılması transferde gözlerin gelecek oyunculara çevrilmesine sebep oldu.

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Galatasaray forvetini buldu! Swanseaden Bony...

Sezon başında Gomis'in gönderen, ilk yarıda da Eren Derdiyok'un performansından memnun kalmayan taraftarlar dört gözle forvet transferi bekliyor.

Galatasaray forvetini buldu! Swanseaden Bony...

Galatasaray'ın epey kabarık olan forvet listesinde, kimlerin Galatasaraylı olacağı merak konusu. Forvet hattı için son iddia ise Nijerya basınından geldi.

Galatasaray forvetini buldu! Swanseaden Bony...

All Nigeria Soccer'in haberine göre, Galatasaray yönetimi Swansea City'de forma giyen Wilfried Bony'nin transferi için görüşmelere başladı.

Galatasaray forvetini buldu! Swanseaden Bony...

Nijeryalı yıldız Bony'nin de Swansea City'den ayrılmayı düşündüğü ve Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.

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