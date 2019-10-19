Galatasaray doğrulandı! Genç yıldız taraftarların ilgisine şaşırdı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Galatasaray doğrulandı! Genç yıldız taraftarların ilgisine şaşırdı

Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği iddia edilen genç yıldızı, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttu. 19 yaşındaki futbolcunun bu ilgi karşısında oldukça şaşırdığı ifade edildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:39 Güncelleme: 19.10.2019 17:49
Galatasaray doğrulandı! Genç yıldız taraftarların ilgisine şaşırdı

Portekiz basını, Süper Lig'de şu ana kadar taraftarlarının beklentisini karşılayacak performansa imza atamayan Galatasaray'ın transferde takip ettiği sürpriz ismi duyurdu.

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Galatasaray doğrulandı! Genç yıldız taraftarların ilgisine şaşırdı

Porto'nun B takımında forma giyen 19 yaşındaki Joao Mario'nun bir süredir teknik direktör Fatih Terim tarafından izlendiği ifade edildi.

Galatasaray doğrulandı! Genç yıldız taraftarların ilgisine şaşırdı

O Jogo'da yer alan habere göre Portekizli genç futbolcu da sarı-kırmızılı taraftarların kendisine olan ilgisine hayli şaşırdı.

Galatasaray doğrulandı! Genç yıldız taraftarların ilgisine şaşırdı

Instagram hesabı "Come to Galatasaray" mesajlarıyla doldurulan 19'luk sağ bekin, önce bunun bir şaka olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray doğrulandı! Genç yıldız taraftarların ilgisine şaşırdı

Haberde Galatasaray'ın takip ettiği birçok genç oyuncu olduğu ve bunlardan birisinin de Joao Mario olduğu bildirilirken, gazete bu iddianın kendilerine bir kaynaktan doğrulandığını yazdı.

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