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Galatasaray doğrulandı! Genç yıldız taraftarların ilgisine şaşırdı
Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği iddia edilen genç yıldızı, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tuttu. 19 yaşındaki futbolcunun bu ilgi karşısında oldukça şaşırdığı ifade edildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Ekim 2019 Cumartesi 17:39
Güncelleme: 19.10.2019 17:49
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Portekiz basını, Süper Lig'de şu ana kadar taraftarlarının beklentisini karşılayacak performansa imza atamayan Galatasaray'ın transferde takip ettiği sürpriz ismi duyurdu.
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Porto'nun B takımında forma giyen 19 yaşındaki JoaoMario'nun bir süredir teknik direktör Fatih Terim tarafından izlendiği ifade edildi.
O Jogo'da yer alan habere göre Portekizli genç futbolcu da sarı-kırmızılı taraftarların kendisine olan ilgisine hayli şaşırdı.
Instagram hesabı "Come to Galatasaray" mesajlarıyla doldurulan 19'luk sağ bekin, önce bunun bir şaka olduğunu düşündüğü kaydedildi.
Haberde Galatasaray'ın takip ettiği birçok genç oyuncu olduğu ve bunlardan birisinin de JoaoMario olduğu bildirilirken, gazete bu iddianın kendilerine bir kaynaktan doğrulandığını yazdı.