Galatasaray Bursaspor maçından kareler - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Bursaspor maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Eren Derdiyok attığı golden sonra taraftara mesaj yolladı.
19 Ekim 2018 Cuma, 22:42:33
Güncelleme: 22:55:51
EREN DERDİYOK'TAN MESAJ
Eren Derdiyok, Bursaspor'a attığı gol sonrasında "bilerek oynamıyor" iddialarına "susun" işareti yaparak cevap verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eren, taraftara dönüp yaptığı hareket sonrası şunları söyledi:
"Eren Derdiyok: "Herkes biliyor zaten yorumlar yapılıyor, eleştiriler yapılıyor ama ağzımdan çıkmayan şeyler konuşulduğunda bu beni rahatsız ediyor. Bu yüzden böyle bir hareket yaptım."
Galatasaray-Bursaspor maçından kareler şu şekilde