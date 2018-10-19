Galatasaray Bursaspor maçından kareler - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Galatasaray Bursaspor maçından kareler

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Eren Derdiyok attığı golden sonra taraftara mesaj yolladı.
    19 Ekim 2018 Cuma, 22:42:33 Güncelleme: 22:55:51
    Galatasaray Bursaspor maçından kareler

    EREN DERDİYOK'TAN MESAJ

    Eren Derdiyok, Bursaspor'a attığı gol sonrasında "bilerek oynamıyor" iddialarına "susun" işareti yaparak cevap verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray Bursaspor maçından kareler

    Eren, taraftara dönüp yaptığı hareket sonrası şunları söyledi:

    Galatasaray Bursaspor maçından kareler

    "Eren Derdiyok: "Herkes biliyor zaten yorumlar yapılıyor, eleştiriler yapılıyor ama ağzımdan çıkmayan şeyler konuşulduğunda bu beni rahatsız ediyor. Bu yüzden böyle bir hareket yaptım."

    Galatasaray Bursaspor maçından kareler

    Galatasaray-Bursaspor maçından kareler şu şekilde

    Galatasaray Bursaspor maçından kareler
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