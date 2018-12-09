Galatasaray aradığı forveti Atletico Madridde buldu! - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray aradığı forveti Atletico Madrid'de buldu!

Ocak ayında kadrosuna iki forvet atmak isteyen Galatasaray, Alan'ın ardından şimdide gözünü Atletico Madrid'de gözden düşen Kalinic'e çevirdi.

9 Aralık 2018 Pazar, 16:52:42 Güncelleme: 16:54:23
Galatasaray aradığı forveti Atletico Madridde buldu!

Bafetimbi Gomis'in ayrılmasının ardından kadrosuna golcü katamayan ve skor üretmekte zorlanan Galatasaray, devre arasında iki forvet transferi yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray aradığı forveti Atletico Madridde buldu!

Bunlardan ilki Çin ekibi Guangzhou Evergrande'yle ocak ayında yollarını ayıracak olan Alan Carvalho…

Galatasaray aradığı forveti Atletico Madridde buldu!

Güneş'te yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki Brezilyalı forvetle anlaşmasının ardından 2. isim için de çalışmalara başladı.

Galatasaray aradığı forveti Atletico Madridde buldu!

Cim Bom'un listesindeki diğer isim Atletico'nun Hırvat yıldızı Nikola Kalinic…

Galatasaray aradığı forveti Atletico Madridde buldu!

GOLÜNÜ ATTI AMA…
İtalya'da Fiorentina formasıyla fırtına gibi esen ancak Milan'da beklentileri tam olarak karşılayamayan Kalinic, yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

Galatasaray aradığı forveti Atletico Madridde buldu!

Ancak Hırvat oyuncu, İspanya'da bir türlü istenilen patlamayı yapamayınca gözden düştü. Atletico'nun dün Alaves'i 3-0 yendiği maçta ilk golü Kalinic atsa da İspanyol basını Hırvat golcünün kiralanacağı görüşünde.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN