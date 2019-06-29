Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde!

Transferde 3 bombayı birden patlatan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna kattığını peş peşe yaptığı KAP bildirimleriyle açıklamıştı. Yapılan bu transferlerle taraftarını heyecanlandıran Sarı-Kırmızılılar'da transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak biri Barcelona'dan olmak üzere iki ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
29 Haziran 2019 Cumartesi 07:57
Güncelleme: 29.06.2019 08:17
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Gün içerisinde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı...