Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde!

Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde!

Transferde 3 bombayı birden patlatan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna kattığını peş peşe yaptığı KAP bildirimleriyle açıklamıştı. Yapılan bu transferlerle taraftarını heyecanlandıran Sarı-Kırmızılılar'da transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak biri Barcelona'dan olmak üzere iki ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

29 Haziran 2019 Cumartesi 07:57 Güncelleme: 29.06.2019 08:17
Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray 2 süper yıldızın peşinde!

Gün içerisinde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN