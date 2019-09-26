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26 Eylül 2019, Perşembe
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Fernando'dan ayrılık itirafı!

Galatasaray'dan 4,5 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, İspanyol kulübünün resmi televizyonuna verdiği röportajda ayrılık süreciyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

26 Eylül 2019 Perşembe 18:26
Fernando'dan ayrılık itirafı!

Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, kararında en etkili ismin Monchi olduğunu söyledi.

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Fernando'dan ayrılık itirafı!

Monchi'nin kendisini telefonla aramasının Sevilla'ya gitmesine ön ayak olduğunu belirtirken, "Monchi beni Sevilla'ya transfer etmek istediğini doğrudan beni arayarak söyledi.

Fernando'dan ayrılık itirafı!

Ben de hemen evet dedim. Benim için güzel bir seçenekti. La Liga çok güzel bir lig ve takımda da arkadaşlarım var" ifadelerini kullandı.

Fernando'dan ayrılık itirafı!

"SEVILLA'DA ÇOK İYİ DURUMDAYIM"

Sevilla'da mutlu olduğunu kaydeden Sambacı, "Sevilla'da çok iyi durumdayım. Şehir çok güzel, insanlar çok sıcak.

Fernando'dan ayrılık itirafı!

Ailem de burayı çok sevdi. Şu anda her şey güzel. Lige iyi başladık ve 3 maç kazandık. Umarım böyle devam ederiz. Sürekli kazanmalıyız, evimizde kayıp yaşamamalıyız" dedi.

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