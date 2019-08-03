Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı... Son dakika haberleri

Yaz ayı transfer sezonu başlar başlamaz adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve ön anlaşma dahi yapıldığı kaydedilen yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Kaliteli bir '6' numara arayışına çıkan iki ezeli rakip, ilgilendikleri yıldızlardan olumlu dönüş alamayınca rotayı o isme çevirdi. Peki, transfer üstünlüğünü kim sağlayacak? İşte yıldız orta sahanın transferine dair son durum: