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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! Ezeli transfer savaşı... Son dakika haberleri
Yaz ayı transfer sezonu başlar başlamaz adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve ön anlaşma dahi yapıldığı kaydedilen yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Kaliteli bir '6' numara arayışına çıkan iki ezeli rakip, ilgilendikleri yıldızlardan olumlu dönüş alamayınca rotayı o isme çevirdi. Peki, transfer üstünlüğünü kim sağlayacak? İşte yıldız orta sahanın transferine dair son durum:
3 Ağustos 2019 Cumartesi 16:13
Güncelleme: 03.08.2019 16:16
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Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, 2020 kadrosunu büyük ölçüde tamamlarken kalan son eksik parçalar için de yoğun çaba veriyor.
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O eksiklerden en önemlisi ise 6 numara pozisyonu.
Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray da 3. kez üst üste kupaya uzanmak ve Avrupa kupalarına damga vuracak bir başarı için hummalı bir koşturmaca içinde.
Sarı kırmızılılar Falcao transferinde sona yaklaşırken takımın en önemli eksik parçası 6 numara konumunda.