Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de Max Kruse, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-lacivertli taraftarın yeni sezonda büyük umutlar beslediği yıldız futbolcu hakkındaki gerçek ortaya çıktı. İşte Kruse ile ilgili Galatasaray ve Fatih Terim detayı...

1 Ağustos 2019 Perşembe 14:14 Güncelleme: 01.08.2019 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





