Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de Max Kruse, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-lacivertli taraftarın yeni sezonda büyük umutlar beslediği yıldız futbolcu hakkındaki gerçek ortaya çıktı. İşte Kruse ile ilgili Galatasaray ve Fatih Terim detayı...
1 Ağustos 2019 Perşembe 14:14 Güncelleme: 01.08.2019 14:16
Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftardan tam not aldı.

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Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Audi Cup'ta Bayern Münih'e karşı takımının tek golünü atan yıldız futbolcu, zorlu Real Madrid maçında da 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Taraftarın ve teknik heyetin takımın en iyisi olarak değerlendirdiği Kruse, turnuvanın ardından ise değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Takım olarak kötü savunma yaptıklarını dile getiren Alman futbolcu, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Fenerbahçeli Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Bu açıklamalarıyla gündemi meşgul eden yıldız futbolcuyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

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