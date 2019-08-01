Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Audi Cup üçüncülük maçında İspanyol ekip Real Madrid ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin sahadan 5-3'lük mağlubiyet ile ayrılmasının ardından takımın performansını yorumlayan Rıdavan Dilmen hem oyundaki hatalar hem de Fenerbahçe transfer çalışmaları ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in mutlaka alınmalı dediği transfer ve Kruse-Alex kıyaslaması...

1 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması!

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediliyor.

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Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması!

Fenerbahçe, Audi Kupası 3.'lük maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması!

Eflatun beyazlılar sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılırken sarı lacivertli ekibin oynadığı futbol ümit verdi.

Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması!

Karşılaşmayı NTV'de yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen transferle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Kruse-Alex kıyaslaması!

Dilmen yıldız oyuncunun mutlaka kadroya dahil edilmesi gerektiğini söylerken, Alex-Kruse kıyaslaması da yaptı.

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