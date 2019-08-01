Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Audi Cup üçüncülük maçında İspanyol ekip Real Madrid ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin sahadan 5-3'lük mağlubiyet ile ayrılmasının ardından takımın performansını yorumlayan Rıdavan Dilmen hem oyundaki hatalar hem de Fenerbahçe transfer çalışmaları ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in mutlaka alınmalı dediği transfer ve Kruse-Alex kıyaslaması...