Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Audi Cup üçüncülük maçında İspanyol ekip Real Madrid ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin sahadan 5-3'lük mağlubiyet ile ayrılmasının ardından takımın performansını yorumlayan Rıdavan Dilmen hem oyundaki hatalar hem de Fenerbahçe transfer çalışmaları ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in mutlaka alınmalı dediği transfer ve Kruse-Alex kıyaslaması...
1 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
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Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediliyor.
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Fenerbahçe, Audi Kupası 3.'lük maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Eflatun beyazlılar sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılırken sarı lacivertli ekibin oynadığı futbol ümit verdi.
Karşılaşmayı NTV'de yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen transferle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı.
Dilmen yıldız oyuncunun mutlaka kadroya dahil edilmesi gerektiğini söylerken, Alex-Kruse kıyaslaması da yaptı.