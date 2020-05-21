Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir isim için devreye girdi. Takımdan ayrılması beklenen Şilili sağ beki Mauricio Isla'nın yerine arayışta olan sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuya teklif götürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...