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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Galatasaray'ın da istediği...
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir isim için devreye girdi. Takımdan ayrılması beklenen Şilili sağ beki Mauricio Isla'nın yerine arayışta olan sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuya teklif götürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 08:34
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Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili Mauricio Isla'nın yerine koyacağı oyuncuyu Yunanistan'da buldu.
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Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile ilgilenirken sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devrede.
ÜÇ YILLIK İMZA
Elabdelloui, kulübüyle ile birtakım temaslarda bulundu ancak istediği kontratı bulamadı. Bu nedenle takımdan ayrılması yüksek ihtimal.
Oyuncuyu Fenerbahçe'ye öneren temsilcileri, 3 yıllık maliyetin imza parası dahil 5 milyon Euro olduğunu ifade etti.
Sarı- lacivertliler, transfere olumlu bakarken, nihai görüşmeler için sezon sonunu bekleme kararı aldı.
İSTİKRAR ABİDESİ
Bu sezon ligde 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça ilk 11'de çıkan Norveçli sağ bek, milli takımda da 44 kez forma giydi.