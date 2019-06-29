Gelecek sezon için iddialı kadro kurma çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi. Avrupa basını iki ezeli rakibin transferde karşı karşıya geldiği sürpriz ismi açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)