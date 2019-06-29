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Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncu için karşı karşıya!
Gelecek sezon için iddialı kadro kurma çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi. Avrupa basını iki ezeli rakibin transferde karşı karşıya geldiği sürpriz ismi açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Haziran 2019 Cumartesi 17:22
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Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
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Sarı-kırmızılı takım Ozornwafor ve Adem Büyük'ün yanı sıra deneyimli isim Ryan Babel'i de renklerine bağlayarak kadro derinliği konusunda ilk adımını atmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe de ezeli rakibinin transferlerine karşılık golcü futbolcu Max Kruse ile anlaşarak büyük ses getirmişti.
Her iki takımın da transfer listesinde bulunan sürpriz isim Avrupa basınında manşet oldu.
Rumen basını, İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'da forma giyen ve takımın ekonomik olarak kötü durumda olmasından dolayı iflas ettiği takdirde serbest kalabileceği vurgulanan yıldız oyuncusu George Puscas'ı Galatasaray'a yazdı.