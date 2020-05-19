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Fatih Terim'in prensi Galatasaray'a! Gerçek bir 10 numara geliyor
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse 10 numara transferi. İmparator'un istediği 26 yaşındaki yıldız 10 numara, kurt hocanın hayallerini süslüyor. Belhanda'nın satışı sonrası hızlı şekilde Çizme'ye çıkarma yapılacak. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
19 Mayıs 2020 Salı 06:45
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in sık sık kullandığı "Sneijder'den sonra gerçek bir 10 numaramız olmadı" ifadeleri sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom, Hakan Çalhanoğlu'nu listesine yazdı.
Sarı-kırmızılılarda camianın tartışılan ismi olan Younes Belhanda'ya gelen teklifler sonrası alternatifleri hazırlayan Cimbom, gurbetçi 10 numarayı kadrosuna katmak için planlar yapmaya başladı.