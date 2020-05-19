Fatih Terim'in prensi Galatasaray'a! Gerçek bir 10 numara geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse 10 numara transferi. İmparator'un istediği 26 yaşındaki yıldız 10 numara, kurt hocanın hayallerini süslüyor. Belhanda'nın satışı sonrası hızlı şekilde Çizme'ye çıkarma yapılacak. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri