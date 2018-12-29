Fatih Terimin hayalindeki 2019 model Galatasaray!

Fatih Terim'in hayalindeki 2019 model Galatasaray!
Spor Toto Süper Lig'de devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında giren Galatasaray, transfer döneminin açılması ile birlikte adeta kadrosunu sıfırdan inşa edecek. İşte Fatih Terim'in hayalindeki 2019 model Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrasında alınan cezalar ve yaşanan sakatlık problemleri sonrasında ligin ilk yarısında büyük bir kriz yaşayan Galatasaray, devre arasına lider Başakşehir'in 6 puan arkasında girerek bu krizi olabildiğince hafif şekilde atlatmış durumda.
YOLLARIN AYRILACAĞI İSİMLER
MAICON | Tecrübeli stopere, Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittihad'ın 5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı iddia ediliyor. Sambacı ile yolların ayrılmasına kesin gözüküyle bakılıyor.