Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediliyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, transferde ters köşe yaparak bir numaralı hedefini belirledi. Terim, bu hamleyle Fenerbahçe'nin planlarını bozmayı hedefliyor...
25 Temmuz 2019 Perşembe 14:24 Güncelleme: 25.07.2019 14:24
Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak

Teknik direktör Fatih Terim'in bir numaralı transfer planı ortaya çıktı.

Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak

Sarı kırmızılı takımda önceliğin Mbaye Diagne'nin satılıp yerine golcü alınması şeklinde olduğu ifade ediliyordu.

Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak

Forvet için adı geçen en önemli isim ise Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao idi.

Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak

Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 1 numaralı isteğinin golcü ya da 6 numara transferi değil.

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