Fatih Terim'den ters köşe! F.Bahçe'nin planını bozacak

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediliyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, transferde ters köşe yaparak bir numaralı hedefini belirledi. Terim, bu hamleyle Fenerbahçe'nin planlarını bozmayı hedefliyor...

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:24 Güncelleme: 25.07.2019 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





