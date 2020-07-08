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Fatih Terim aradığı savunmacısını buldu! Güney Amerika'ya transfer taarruzu
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, şampiyonluk ümidini matematiksel olarak kaybederken, gelecek sezon için planlamalarına başladı bile. Buna göre Aslan, yeni sezonda yeni bir kadroyla sahaya çıkacak ve savunmaya yıldız ismi dahil edecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
8 Temmuz 2020 Çarşamba 11:45
Güncelleme: 08.07.2020 11:45
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Galatasaray, transfer için düğmeye bastı... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrasında istenilen performansı sergileyemeyen Aslan, yaşadığı puan kayıpları sonrasında şampiyonluğa havlu atmıştı.
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Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik savunma bölgesine verilmiş durumda.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle başı dertten ayrılmayan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokurken, genç ve gelecek vadeden isimlerin üzerine düşüyor.
Bu bağlamda sarı kırmızılılar için yazılan haberde, Peru AS, sarı kırmızılıların Luis Abram için girişimlere başladığını ifade etti.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde şu ifadelere yer verildi;