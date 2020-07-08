Fatih Terim aradığı savunmacısını buldu! Güney Amerika'ya transfer taarruzu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fatih Terim aradığı savunmacısını buldu! Güney Amerika'ya transfer taarruzu

Fatih Terim aradığı savunmacısını buldu! Güney Amerika'ya transfer taarruzu

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, şampiyonluk ümidini matematiksel olarak kaybederken, gelecek sezon için planlamalarına başladı bile. Buna göre Aslan, yeni sezonda yeni bir kadroyla sahaya çıkacak ve savunmaya yıldız ismi dahil edecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
8 Temmuz 2020 Çarşamba 11:45 Güncelleme: 08.07.2020 11:45
Fatih Terim savunmanın anahatarını vereceği ismi buldu! Güney Amerika'dan süper yetenek

Galatasaray, transfer için düğmeye bastı... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrasında istenilen performansı sergileyemeyen Aslan, yaşadığı puan kayıpları sonrasında şampiyonluğa havlu atmıştı.

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Fatih Terim savunmanın anahatarını vereceği ismi buldu! Güney Amerika'dan süper yetenek

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik savunma bölgesine verilmiş durumda.

Fatih Terim savunmanın anahatarını vereceği ismi buldu! Güney Amerika'dan süper yetenek

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle başı dertten ayrılmayan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokurken, genç ve gelecek vadeden isimlerin üzerine düşüyor.

Fatih Terim savunmanın anahatarını vereceği ismi buldu! Güney Amerika'dan süper yetenek

Bu bağlamda sarı kırmızılılar için yazılan haberde, Peru AS, sarı kırmızılıların Luis Abram için girişimlere başladığını ifade etti.

Fatih Terim savunmanın anahatarını vereceği ismi buldu! Güney Amerika'dan süper yetenek

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde şu ifadelere yer verildi;

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