Haberler Galeri Fatih Terim aradığı savunmacısını buldu! Güney Amerika'ya transfer taarruzu

Fatih Terim aradığı savunmacısını buldu! Güney Amerika'ya transfer taarruzu

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, şampiyonluk ümidini matematiksel olarak kaybederken, gelecek sezon için planlamalarına başladı bile. Buna göre Aslan, yeni sezonda yeni bir kadroyla sahaya çıkacak ve savunmaya yıldız ismi dahil edecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

8 Temmuz 2020 Çarşamba 11:45 Güncelleme: 08.07.2020 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





