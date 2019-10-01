Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 22.00'da Fransız devi Paris Saint Germain karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da dev karşılaşma öncesi Lemina'dan gelen sakatlık haberi can sıkarken Terim'in tercih edeceği 11'de merak konusuydu. Tecrübeli çalıştırıcı mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte dev maçın tüm detayları ve 11'ler.
1 Ekim 2019 Salı 01:40
Güncelleme: 01.10.2019 01:40
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Galatasaray yine kritik bir maçın arifesinde... Sarı-kırmızılı takım, bugün Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.
İlk maçında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan sarı- kırmızılı ekibin, gruptaki şansını artırmak için Fransız ekibinden puan ya da puanlar alması şart...
AVRUPA'DA ZORLANIYOR Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Ligdeki son iki maçında Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile berabere kalan Cimbom, Avrupa kupalarında da son dönemlerde galibiyeti unuttu.
Çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. PSG'nin milyonluk yıldızlarını da düşünürsek bugün işi hiç de kolay olmayacak. Ama imkansızları başaran Galatasaray'dan herkes yeni bir destan bekliyor.