Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: 'Eğer Benfica'yı elersek...' - Fotomaç
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
13 Şubat 2019 Çarşamba 16:23
Güncelleme: 13.02.2019 16:26
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculardan Fernando'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde;
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Fernando:
Benfica maçına iyi çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Umarım yarın taraftarın da desteğiyle iyi bir maç geçireceğiz. Benfica'nın zor bir rakip olduğunu biliyoruz.
Benfica kaliteli bir takım ama biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim en büyük artımız, iç sahadaki muhteşem taraftarımız.
Benfica'nın 10-0'lık galibiyeti iyi bir skor. Zaten bu skordan bağımsız Benfica iyi bir takım.
Felix de çok iyi bir oyuncu, attığı güzel goller var ama yalnızca o değil, diğer oyuncuları da önemli. Yarın herkese önlemi alacağız.