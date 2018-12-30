Falcaonun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

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Falcao'nun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız golcü Radamel Falcao'nun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
30 Aralık 2018 Pazar, 22:52:16 Güncelleme: 08:13:37
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Türk sporunun nabzını elinde tutan A Spor'a konuşan İlek, transfer için şartların olgunlaşmaya başladığını ve Falcao'nun son olarak Hugo Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu söyledi.
DÜNYA YILDIZLARI ALDI
Sarı-kırmızılıların yaz döneminde de ünlü futbolcuyu istediğini ama anlaşma sağlanamadığını belirten Fatih İlek, "Şu an her şey Galatasaray lehine işliyor. Monaco, Falcao'nun maaşını ödemek istemiyor. Burada tercihi Falcao yapacak" dedi.
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