Falcaonun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması! - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Falcao'nun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız golcü Radamel Falcao'nun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
30 Aralık 2018 Pazar, 22:52:16 Güncelleme: 08:13:37
Falcaonun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasraay'ın yarım sezonluk golcü hasreti mutlu sonla bitecek gibi görünüyor.

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Falcaonun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Sarı-kırmızılı ekip bir süredir Radamel Falcao ile ciddi şekilde anılırken "Bu transfer hayatta gerçekleşmez" diyen kötümserler bile son gelişmelerden sonra "Acaba olabilir mi?" demeye başladı.

Falcaonun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Nitekim oyuncunun Türkiye temsilcisi Fatih İlek de umutları artıracak açıklamalar yaptı.

Falcaonun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

Türk sporunun nabzını elinde tutan A Spor'a konuşan İlek, transfer için şartların olgunlaşmaya başladığını ve Falcao'nun son olarak Hugo Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu söyledi.

Falcaonun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

DÜNYA YILDIZLARI ALDI

Sarı-kırmızılıların yaz döneminde de ünlü futbolcuyu istediğini ama anlaşma sağlanamadığını belirten Fatih İlek, "Şu an her şey Galatasaray lehine işliyor. Monaco, Falcao'nun maaşını ödemek istemiyor. Burada tercihi Falcao yapacak" dedi.

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