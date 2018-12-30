Falcaonun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!

DÜNYA YILDIZLARI ALDI

Sarı-kırmızılıların yaz döneminde de ünlü futbolcuyu istediğini ama anlaşma sağlanamadığını belirten Fatih İlek, "Şu an her şey Galatasaray lehine işliyor. Monaco, Falcao'nun maaşını ödemek istemiyor. Burada tercihi Falcao yapacak" dedi.