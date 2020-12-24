Etebo'nun yerine o geliyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a...
Ara transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında orta sahaya sadece Etebo takviyesi yapan sarı-kırmızılılar, istediği performansı alamadığı Nijeryalı futbolcuyla yolları ayırmaya karar verirken, yerine Süper Lig'in yıldızıyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi...
24 Aralık 2020 Perşembe 11:06, Güncelleme 24.12.2020 11:23
Etebo'nun yerine o geliyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a...