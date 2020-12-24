Galeri Galatasaray Etebo'nun yerine o geliyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a...

Etebo'nun yerine o geliyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a...

Ara transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında orta sahaya sadece Etebo takviyesi yapan sarı-kırmızılılar, istediği performansı alamadığı Nijeryalı futbolcuyla yolları ayırmaya karar verirken, yerine Süper Lig'in yıldızıyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi...

Etebo'nun yerine o geliyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a...

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