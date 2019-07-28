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28 Temmuz 2019, Pazar
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Eski Fenerbahçeli Galatasaray yolunda

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar kadrosuna Fenerbahçe'nin eski yıldızını katmaya çok yakın. Cimbom'un uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcunun 'aslan' dövmesi yaptırması transferin bittiği yönünde yorumlandı. İşte son gelişmeler...
28 Temmuz 2019 Pazar 08:20
Eski Fenerbahçeli Galatasaray yolunda

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski Fenerbahçeli Galatasaray yolunda

Kadrosundan birçok isim ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar yeni transferler için gün sayıyor.

Eski Fenerbahçeli Galatasaray yolunda

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda birçok yıldızı isimle görüşen yönetim transferlerde sona gelmiş durumda.

Eski Fenerbahçeli Galatasaray yolunda

Uzun süredir Galatasaray'ın peşinde olduğu eski Fenerbahçeli isimde ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eski Fenerbahçeli Galatasaray yolunda

Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği isim 'aslan' dövmesi yaptırdı. İşte detaylar...

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