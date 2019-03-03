Erzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum

Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Taraftarlar maç öncesi ve maç anında Erzurum'daki hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte BB Erzurumspor - Galatasaray maçının oynanacağı saatte hava durumu ile ilgili tahminler....

3 Mart 2019 Pazar 12:32 Güncelleme: 03.03.2019 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





