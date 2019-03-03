HaberlerGaleriErzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum
Erzurum-Galatasaray maçında hava nasıl olacak! İşte son durum
Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Taraftarlar maç öncesi ve maç anında Erzurum'daki hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte BB Erzurumspor - Galatasaray maçının oynanacağı saatte hava durumu ile ilgili tahminler....
3 Mart 2019 Pazar 12:32
Güncelleme: 03.03.2019 12:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray zorlu BB Erzurumspor maçı öncesi dün şehre giderken, havalimanında taraftarlarca karşılandı. Sarı Kırmızılı taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterirken, futbolcular da sevgi gösterilerine karşılık verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu'na maç saati değişikliği için başvuran Galatasaray, TFF'den olumsuz yanıt almıştı.
Pazartesi günkü tahminlere göre Erzurum'da maç saati -15 derecede sıcaklık ve kar yağışı bekleniyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü o tahminlerini bu sabah saati itibariyle güncelledi.
Meteoroloji tarafından yapılan yeni tahminlerde hava sıcaklığının maç esnasında -5 derece civarında olacağı duyuruldu. Maç esnasında herhangi bir yağış beklenmezken, havanın açık olacağı kaydedildi.
Rüzgar ile ilgili de herhangi bir olumsuzluk beklenmediği açıklandı. MAÇIN OYNANACAĞI KAZIM KARABEKİR STADI'NIN SON GÖRÜNÜMÜ.