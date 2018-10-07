Erman Toroğlu: Almanyaya gitseniz almazlar

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Erman Toroğlu: "Almanya'ya gitseniz almazlar"
2
14
"NE YAPARSA YAPSIN OLMUYOR"
Galatasaray mücadele ediyor. Genelde de mücadele eden bir takım ama bir forvet olmayınca Fatih Terim ne yaparsa yapsın olmuyor. Bülent Korkmaz akıllı, dört kişi arkaya, dört kişi ileriye koymuş ve arayı hiç açmıyor. Galatasaray'da ortadan ileriye açık daha fazla.
Erman Toroğlu: "Almanya'ya gitseniz almazlar"
3
14
"HAVADAN TOP ATIYORLAR, HEPSİ HİKAYE"
Antalyaspor oyalayacak, 60. dakikadan sonra Galatasaray gol ararken açık verecek. Anlayamadığım, Galatasaray'da önde kafa ile vuracak bir adam yok. Havadan top atıyorlar, bu atılan topların hepsi hikaye. Galatasaray takımı çok ağır çıkıyor.
Erman Toroğlu: "Almanya'ya gitseniz almazlar"
4
14
"GOMIS GİDİNCE Mİ BURNU KALKTI"
Eren Derdiyok, Gomis varken kulübede yalanıyordu. Oraya oturmak istemiyordu. Gomis gidince mi burnu kalktı? Eren'in Antalya deplasmanına götürülmemesi bence ona bir tokat.
Erman Toroğlu: "Almanya'ya gitseniz almazlar"
5
14
"BU TOPÇU MİLLETİNİ ANLAMIYORUM"
Prensipler, bir maçı kazanmaktan daha önemli. Şimdi yedeği yok, tek kaldı. Oynamasın, ne olur? Bu topçu milletini anlamıyorum.