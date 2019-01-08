Enner Valencia Galatasaraya - Galeri - Fotomaç
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Enner Valencia Galatasaray'a
İkinci Başkan Albayrak, Tigres'te Gignac ve Vargas'ın arkasında kalan ve ayrılma kararı alan oyuncunun menajeri ile buluştu. Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
8 Ocak 2019 Salı, 23:27:19
Güncelleme: 07:54:32
Forvet transferi konusunda bir türlü yol alamayan ve birçok isimle anılmaya devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Enner Valencia...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu konuyla ilgili spekülasyonlara artık son vermek isteyen ve ipleri eline alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bu transfer için aktif rol aldığı ifade edildi.
Albayrak'ın 29 yaşındaki golcünün, İngiliz menajeriyle, Londra'da bir araya geldiği belirtildi.
3 MİLYON EURO ÖNERECEK
Buluşmaya Meksika basını da geniş yer ayırdı. Aslan'ın, Tigres'i ikna etmesi durumunda Valencia'nın yeniden Avrupa'ya dönmeye hazır olduğunu yazdılar.
Oyuncudan olumlu mesaj alan Albayrak'ın Tigres'e 3 milyon euro önermeye hazırlandığı bildirildi.