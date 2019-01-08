Enner Valencia Galatasaraya - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Enner Valencia Galatasaray'a

İkinci Başkan Albayrak, Tigres'te Gignac ve Vargas'ın arkasında kalan ve ayrılma kararı alan oyuncunun menajeri ile buluştu. Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

8 Ocak 2019 Salı, 23:27:19 Güncelleme: 07:54:32
Enner Valencia Galatasaraya

Forvet transferi konusunda bir türlü yol alamayan ve birçok isimle anılmaya devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Enner Valencia...

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Enner Valencia Galatasaraya

Bu konuyla ilgili spekülasyonlara artık son vermek isteyen ve ipleri eline alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bu transfer için aktif rol aldığı ifade edildi.

Enner Valencia Galatasaraya

Albayrak'ın 29 yaşındaki golcünün, İngiliz menajeriyle, Londra'da bir araya geldiği belirtildi.

Enner Valencia Galatasaraya

3 MİLYON EURO ÖNERECEK

Buluşmaya Meksika basını da geniş yer ayırdı. Aslan'ın, Tigres'i ikna etmesi durumunda Valencia'nın yeniden Avrupa'ya dönmeye hazır olduğunu yazdılar.

Enner Valencia Galatasaraya

Oyuncudan olumlu mesaj alan Albayrak'ın Tigres'e 3 milyon euro önermeye hazırlandığı bildirildi.

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