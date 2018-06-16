Emre Akbaba: "Bırakın gideyim"

Beşiktaş'ın Emre Akbaba defteri kapanmak üzere. Aytemiz Alanyaspor ile Vagner Love transferinde olduğu gibi kıran kırana pazarlık gerçekleştiren siyah beyazlılarda, Emre Akbaba transferi çıkmaza girdi.



Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro bonservis önerisine karşın Aytemiz Alanyaspor'un 7.5 milyon euro'da indirime gitmemesi görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi.