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Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor

Florin Andone ile vedalaşan, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi gelecek sezon kadroda düşünmeyen Galatasaray'da golcü operasyonu için düğmeye basılmıştı. Bir süredir listedeki isimlerle temaslarını hızlandıran sarı-kırmızılı kurmaylar aradığı ismi buldu. Öyle ki yıldız futbolcunun bavullarını topladığı ve İstanbul'a gelmek için gün saydığı ifade edildi.

19 Haziran 2020 Cuma 06:35 Güncelleme: 19.06.2020 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





