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Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor
Florin Andone ile vedalaşan, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi gelecek sezon kadroda düşünmeyen Galatasaray'da golcü operasyonu için düğmeye basılmıştı. Bir süredir listedeki isimlerle temaslarını hızlandıran sarı-kırmızılı kurmaylar aradığı ismi buldu. Öyle ki yıldız futbolcunun bavullarını topladığı ve İstanbul'a gelmek için gün saydığı ifade edildi.
19 Haziran 2020 Cuma 06:35
Güncelleme: 19.06.2020 06:35
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Transferçalışmalarını sürdüren ve forvete de takviye yapmak isteyen Galatasaray, transfer bombasını patlattı.
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Çaykur Rizespor'da Muslera ile birlikte Andone'yi sakat veren sarı-kırmızılı ekipte, kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu Galatasaray'a veda etmek zorunda kalmıştı.
Öte yandan Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılı kurmaylar arayışlara başlamıştı.
Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da yönetim, Fatih Terim'in raporuna göre temaslarını hızlandırdı.
Arayışları sonuç veren sarı-kırmızılılar sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcüyü bedelsiz olarak kadroya katacak.