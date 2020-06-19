Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor

Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor

Florin Andone ile vedalaşan, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi gelecek sezon kadroda düşünmeyen Galatasaray'da golcü operasyonu için düğmeye basılmıştı. Bir süredir listedeki isimlerle temaslarını hızlandıran sarı-kırmızılı kurmaylar aradığı ismi buldu. Öyle ki yıldız futbolcunun bavullarını topladığı ve İstanbul'a gelmek için gün saydığı ifade edildi.
19 Haziran 2020 Cuma 06:35 Güncelleme: 19.06.2020 06:35
Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvete de takviye yapmak isteyen Galatasaray, transfer bombasını patlattı.

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Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor

Çaykur Rizespor'da Muslera ile birlikte Andone'yi sakat veren sarı-kırmızılı ekipte, kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu Galatasaray'a veda etmek zorunda kalmıştı.

Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor

Öte yandan Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılı kurmaylar arayışlara başlamıştı.

Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor

Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da yönetim, Fatih Terim'in raporuna göre temaslarını hızlandırdı.

Ekvadorlu golcü Galatasaray'a! Anlaşma sağlandı İstanbul'a geliyor

Arayışları sonuç veren sarı-kırmızılılar sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcüyü bedelsiz olarak kadroya katacak.

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