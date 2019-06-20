Dünya yıldızı ismin menajerinden Galatasaray açıklaması!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Hoca hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de devler arenasında başarı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Abdurrahim Albayrak'ın 'Meksikalılar' açıklamasından sonra gözler Javier Hernandez'e çevrilse de, Galatasaray dünyaca ünlü başka bir Meksikalıyı transfer etmek istiyor. Yıldız ismin menajerinden de Galatasaray açıklaması geldi.