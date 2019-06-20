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Dünya yıldızı ismin menajerinden Galatasaray açıklaması!
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Hoca hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de devler arenasında başarı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Abdurrahim Albayrak'ın 'Meksikalılar' açıklamasından sonra gözler Javier Hernandez'e çevrilse de, Galatasaray dünyaca ünlü başka bir Meksikalıyı transfer etmek istiyor. Yıldız ismin menajerinden de Galatasaray açıklaması geldi.
20 Haziran 2019 Perşembe 13:52
Güncelleme: 20.06.2019 13:52
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorlayacak.
Yönetim, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de forvet transferine öncelik verecek.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmış ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamamıştı.
Diagne ile yollarını ayırması beklenen Cimbom'da Mitroglou da kadroda düşünülmüyor.