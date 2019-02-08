Diagne şov başlıyor!

Hatay maçıyla cezası sona eren yıldız futbolcu, Trabzonspor maçında ilk 11'deki yerini alacak. Taraftarların büyük bir merakla beklediği Diagne, "Galatasaray forması altında ilk golümü Trabzon'a atacağım" diyerek iddialı konuştu.
8 Şubat 2019 Cuma, 07:40:34
Güncelleme: 07:43:07
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Galatasaray'ın ara dönemdeki flaş transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan kalan men cezasını tamamladı. Başarılı futbolcu, Pazar akşamı oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında 11'de yer alacak ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
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27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı.
Bu cezaların ilk ikisini lacivert-beyazlı takımda çeken Mbaye Diagne, kalan iki maç cezasını da Galatasaray'da tamamladı.
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK Hatayspor ile oynanan kupa maçında cezasını tamamlayan başarılı futbolcu, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçıyla hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve ardından 10 milyon Euro'ya Galatasaray'ın yolunu tutan Diagne, zorlu karşılaşmayı iple çekerken Trabzonspor'u da gözüne kestirdi.