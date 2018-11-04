Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı... - Galeri - Fotomaç
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Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı...
Dev derbinin olay hakemi Fırat Aydınus, kırmızı kart kararlarını böyle verdi
4 Kasım 2018 Pazar, 10:48:52
Güncelleme: 10:52:13
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının bitişinin ardından hakem Fırat Aydınus; Roberto Soldado, Badou Ndiaye ve Jailson'a kırmızı kart çıkartmış, Younes Belhanda'ya da sarı kart vermişti.
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Peki bu kırmızı kartlar nasıl çıktı?
Olaylı derbinin sona ermesinin ardından hakem Fırat Aydınus, VAR merkezi ile görüştü.
Olayları önce saha içerisinden takip eden Aydınus, gerilim çıkınca soyunma odasına geçmişti.
Burada VAR merkezi ile temasa geçen Aydınus, soyunma odasından yaşananları izledi.