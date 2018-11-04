Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı... - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı...

    Dev derbinin olay hakemi Fırat Aydınus, kırmızı kart kararlarını böyle verdi
    4 Kasım 2018 Pazar, 10:48:52 Güncelleme: 10:52:13
    Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı...

    Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının bitişinin ardından hakem Fırat Aydınus; Roberto Soldado, Badou Ndiaye ve Jailson'a kırmızı kart çıkartmış, Younes Belhanda'ya da sarı kart vermişti.

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    Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı...

    Peki bu kırmızı kartlar nasıl çıktı?

    Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı...

    Olaylı derbinin sona ermesinin ardından hakem Fırat Aydınus, VAR merkezi ile görüştü.

    Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı...

    Olayları önce saha içerisinden takip eden Aydınus, gerilim çıkınca soyunma odasına geçmişti.

    Derbide Belhanda neden kırmızı kart görmedi? İşte cevabı...

    Burada VAR merkezi ile temasa geçen Aydınus, soyunma odasından yaşananları izledi.

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