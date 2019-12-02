Club Brugge'dan Diagne için yeni karar! Bundan sonra...

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Paris Saint-Germain maçında kaçırdığı penaltı sonrası hem takım arkadaşları, hem taraftarlar hem de teknik ekip tarafından dışlanan golcü isim, bir süre önce kadro dışı bırakılmış sonrasında da bir hazırlık maçında şans verilmişti.