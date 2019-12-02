Club Brugge'dan Diagne için yeni karar! Bundan sonra...
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da tutunamadı. Kulüple çeşitli sorunlar yaşayan Senegalli golcü için son olarak teknik ekipten flaş bir hamle geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Aralık 2019 Pazartesi 09:42
Güncelleme: 02.12.2019 10:01
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Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Ramadel Falcao'nun ardından golcüsü Mbaye Diagne'yi Club Brugge'a kiralamıştı.
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Senegalli futbolcu, Belçika ekibine gittiği günden beri eleştirilerin hedefi haline geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ParisSaint-Germain maçında kaçırdığı penaltı sonrası hem takım arkadaşları, hem taraftarlar hem de teknik ekip tarafından dışlanan golcü isim, bir süre önce kadro dışı bırakılmış sonrasında da bir hazırlık maçında şans verilmişti.
Senegalli futbolcuyla ilgili yeni gelişmeyi Belçika basını duyurdu. İşte detaylar...
Standaard'da yer alan habere göre Diagne artık A takımla antrenmanlara çıkamayacak.