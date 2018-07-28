Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
28 Temmuz 2018 Cumartesi, 23:00:46
Güncelleme: 23:20:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
1
13
Galatasaray'ın Tunus'ta Club Africain ile yaptığı hazırlık maçında Africain'li futbolcuların yaptığı kasti fauller dostluk maçının havasını bozdu.
Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
2
13
Club Africain - Galatasaray maçı, Rades Olimpiyat Stadı'nda 35 derecede oynandı.
Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
3
13
Sıcak havaya Tunus ekibinin sert müdahaleleri eklenince maçta gerginlik oldukça yükseldi. Maçın hakeminin bir türlü kartına başvurmamasıyla Tunus ekibi sertliğin dozunu başka bir seviyeye çıkardı.
Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
4
13
Fatih Terim, Club Africain ile oynanan maçta rakibin sert müdahaleleri sonrası sahaya girdi.
Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
5
13
Africain futbolcularının tekmelerine ve kırmızı kartlık faullerine göz yuman maçın hakemi ilk 39 dakikada sadece 3 kez sarı kartına başvurdu. Bir dostluk maçında ilk yarıda 3 sarı kartın çıkması da sertliğin seviyesini ortaya koydu.