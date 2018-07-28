Club Africain - Galatasaray maçında olay! Bu adamlar normal değil - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"

    28 Temmuz 2018 Cumartesi, 23:00:46 Güncelleme: 23:20:58
    Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
    • 1
    • 13
    Club Africain - Galatasaray maçında olay! Bu adamlar normal değil

    Galatasaray'ın Tunus'ta Club Africain ile yaptığı hazırlık maçında Africain'li futbolcuların yaptığı kasti fauller dostluk maçının havasını bozdu.

    Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
    • 2
    • 13
    Club Africain - Galatasaray maçında olay! Bu adamlar normal değil

    Club Africain - Galatasaray maçı, Rades Olimpiyat Stadı'nda 35 derecede oynandı.

    Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
    • 3
    • 13
    Club Africain - Galatasaray maçında olay! Bu adamlar normal değil

    Sıcak havaya Tunus ekibinin sert müdahaleleri eklenince maçta gerginlik oldukça yükseldi. Maçın hakeminin bir türlü kartına başvurmamasıyla Tunus ekibi sertliğin dozunu başka bir seviyeye çıkardı.

    Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
    • 4
    • 13
    Club Africain - Galatasaray maçında olay! Bu adamlar normal değil

    Fatih Terim, Club Africain ile oynanan maçta rakibin sert müdahaleleri sonrası sahaya girdi.

    Club Africain - Galatasaray maçında olay! "Bu adamlar normal değil"
    • 5
    • 13
    Club Africain - Galatasaray maçında olay! Bu adamlar normal değil

    Africain futbolcularının tekmelerine ve kırmızı kartlık faullerine göz yuman maçın hakemi ilk 39 dakikada sadece 3 kez sarı kartına başvurdu. Bir dostluk maçında ilk yarıda 3 sarı kartın çıkması da sertliğin seviyesini ortaya koydu.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN