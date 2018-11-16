Cimboma iki forvet birden!

Gomis varken transfer isteyen İmparator, sezona sadece Eren ile girmenin sıkıntısını aşmak istiyor. Fatih Terim yönetime "Devre arası biri tecrübeli biri genç iki golcüye ihtiyacım var" mesajı iletti
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16 Kasım 2018 Cuma, 22:36:17
Güncelleme: 07:52:37
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Cimbom'da geçen sezon 29 golle kral olan Bafetimbi Gomis şampiyonlukta başrolü oynayan isimlerden biriydi. Fransız yıldız kadrodayken dahi forvet isteyen teknik direktör Fatih Terim'in bu isteğini yönetim yerine getirememişti.
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İki transfer sözü veren sarı-kırmızılı idareciler kimseyi alamayınca Galatasaray zor duruma düşmüştü.
Öyle ki Fatih Terim, stoperleri Maicon ve Donk'u hücum hattında oynatmak zorunda kalmıştı.
İmparator devre arasına kadar bu şekilde idare edebileceklerini söylerken şampiyonluk için mutlaka iki forvete ihtiyaç duyduğunu da belirtti.
İLK HEDEF MODESTE Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda scout ekibinin de raporlarını dikkate alarak çalışmalarına başladı.