Cimbom'a bir genç yıldız daha: Trincao! (18 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
ASLAN'A BİR GENÇ YILDIZ DAHA
Finlandiya'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nı takip eden Elmander, Norveç'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı Trincao'uyu izledi. Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi. Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)
EMRE AKBABA İÇİN YENİ ÖNERİ
Emre Akbaba transferinde yeni bir dönemece girildi... Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'un yüksek maaşları nedeniyle takımdan ayrılmak istemediği ortamda Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'a, Linnes ve Carole'u önerdi. Carole bonservisi ile Linnes ise kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyecek.
Devreye girdi
Akdeniz ekibi, bu oyuncuları kabul etse de Emre için 2 milyon euro da para istedi. Başarılı oyuncunun da transferi için devreye girdiği ve Alanyaspor'dan alacaklarında indirime gidebileceğini bildirdi. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)
TREZEGUET'DE KAZAN KAZAN FORMÜLÜ
?HenryOnyekuru'yu alan Galatasaray'ın, Trezeguet'den de vazgeçmeye niyeti yok. Sarı-kırmızılılar takas önerilerini geri çeviren ve 5 milyon euro'luk satın alma bedelini şart koşan Kasımpaşa'nın karşısına yeni bir teklifle çıktı. Satın alma opsiyonunu isteyen yöneticiler, 'Oyuncuyu 1 milyon euro'ya bize kiralayın; Şampiyonlar Ligi'nde parlatıp gelecek sezon çok daha yüksek bir rakama satalım. İki taraf da kazansın" dedi. Trezeguet'nin zihinsel olarak Kasımpaşa'dan kopması ve Dünya Kupası sonra teklif olmaması da Galatasaray'ın elini güçlendirdi. En önemlisi Galatasaray'ın kendisine önerdiği yıllık 2 milyon euro'yu sürekli yönetimin önüne getirmesi de avantaj oldu. Bu arada Kasımpaşa yönetimi, Trezeguet'in sarı-kırmızılı takıma transfer olma ihtimaline karşılık arayışlarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlı yönetimin, Mısır'ın Ahly takımından Nijeryalı Junior Ajayi için teklif yaptığı ortaya çıktı. Geçen sezonu 8 gol ve 10 asistle tamamlayan sol kanat oyuncusu ile, Trezeguet'nin takımdan ayrılması durumunda el sıkışılacağı belirtildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)
ASLAN KRAL YOLCU
Suudi Arabistan'dan Bafetimbi Gomis transferi ile ilgili flaş bir iddia geldi. Al Jazeera'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.
Servete konacak?
Acil paraya ihtiyacı olan sarı-kırmızılı yönetimin, Bafetimbi Gomis için kapıyı 20 milyon euro'dan açtığı ancak bir miktar indirim yapılabileceği öğrenildi. Al Hilal'in Gomis'e yıllık 5 milyon euro vermeye hazır olduğu ve Galatasaray'dan 2.5 milyon euro kazanan Fransız yıldızın, teklife sıcak baktığı öğrenildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)
RODRİGUES 14 MİLYON EURO
Trezeguet'in de transferi ile Rodrigues'in takımdan ayrılma süreci hızlanacak. Şimdiye kadar sadece West Brom'dan 9 milyon euro'luk teklif alan yıldız oyuncu için menajerler devreye sokulacak. Rakamın ise G.Saray'ın kasasına en az 10 milyon euro kalacak şekilde olması için menajerlere bonuslar vaat edilecek. Satışın % 20'si PAOK'a gitmesi ve menajerlere verilecek komisyon nedeni ile en düşük satış fiyatı 14 milyon euro üzerinden olacak. (Fotomaç / 18 Temmuz)