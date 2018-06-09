EMRE AKBABA İÇİN YENİ ÖNERİ

Emre Akbaba transferinde yeni bir dönemece girildi... Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'un yüksek maaşları nedeniyle takımdan ayrılmak istemediği ortamda Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'a, Linnes ve Carole'u önerdi. Carole bonservisi ile Linnes ise kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyecek.

Devreye girdi

Akdeniz ekibi, bu oyuncuları kabul etse de Emre için 2 milyon euro da para istedi. Başarılı oyuncunun da transferi için devreye girdiği ve Alanyaspor'dan alacaklarında indirime gidebileceğini bildirdi. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. (Fotomaç / 18 Temmuz)