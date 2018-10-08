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Büyük usta Fatih Terim!
Fatih Terim, yaptığı mucizevi değişiklikle Antalyaspor maçını kopardı ve bir kez daha herkese şapka çıkarttı.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 00:00:24 Güncelleme: 00:16:12
Büyük usta Fatih Terim!
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Büyük usta Fatih Terim!
Büyük usta Fatih Terim!
Büyük usta Fatih Terim!
O golü atan isim bu kez Ryan Donk'tu. Hollandalı futbolcu, sıranın kendisine geldiğini bilir gibi Süper Lig'deki ilk golünü kafa ile ağlara bırakıverdi. Porto ile zorlu bir karşılaşma oynayan ve iyi futboluna karşın sahadan yenik ayrılan Galatasaray, Çarşamba akşamı oynanan maç sonrasında İstanbul'a dönmedi.
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