Büyük usta Fatih Terim!

O golü atan isim bu kez Ryan Donk'tu. Hollandalı futbolcu, sıranın kendisine geldiğini bilir gibi Süper Lig'deki ilk golünü kafa ile ağlara bırakıverdi. Porto ile zorlu bir karşılaşma oynayan ve iyi futboluna karşın sahadan yenik ayrılan Galatasaray, Çarşamba akşamı oynanan maç sonrasında İstanbul'a dönmedi.