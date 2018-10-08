Büyük usta Fatih Terim! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Büyük usta Fatih Terim!

    Fatih Terim, yaptığı mucizevi değişiklikle Antalyaspor maçını kopardı ve bir kez daha herkese şapka çıkarttı.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 00:00:24 Güncelleme: 00:16:12
    Büyük usta Fatih Terim!
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    Büyük usta Fatih Terim!

    Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray kulübesinde herkesin gözü tecrübeli çalıştırıcıya döndü.

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    Büyük usta Fatih Terim!
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    Büyük usta Fatih Terim!

    "Kaybetmek yok" diyen Terim, önce Maicon'u, ardından da Donk'u ileri uca sürdü ve galibiyet golü geldi. Başarılı hoca dün övgülerin odağındaydı.

    Büyük usta Fatih Terim!
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    Büyük usta Fatih Terim!

    Galatasaray, Antalyaspor karşısında 3 maç aradan sonra toplamda 357 dakika sonra deplasmanlarda gol sevinci yaşadı.

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    Büyük usta Fatih Terim!

    O golü atan isim bu kez Ryan Donk'tu. Hollandalı futbolcu, sıranın kendisine geldiğini bilir gibi Süper Lig'deki ilk golünü kafa ile ağlara bırakıverdi. Porto ile zorlu bir karşılaşma oynayan ve iyi futboluna karşın sahadan yenik ayrılan Galatasaray, Çarşamba akşamı oynanan maç sonrasında İstanbul'a dönmedi.

    Büyük usta Fatih Terim!
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    Büyük usta Fatih Terim!

    Geceyi Porto'da geçirdi. Ardından 5.5 saatlik bitmeyen yolculuk sonrasında Antalya'ya geçildi.

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